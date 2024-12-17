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Рифкат Минниханов: Не было ни разу, чтобы наши СМИ остались в стороне
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил работу СМИ и, в частности, «Татар-информа» по освещению деятельности Академии в 2024 году.
«Наши средства массовой информации, и «Татар-информ» во главе, участвуют во всех наших мероприятиях. Этим сказано все. Не было ни разу, чтобы они остались в стороне», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Минниханов.
Президент АН РТ отметил, что активная работа со СМИ началась в прошлом году. Также Минниханов обратил внимание на гуманитарную составляющую многих мероприятий Академии.
«Многие мероприятия, которые проходят в Академии наук РТ, связаны с гуманитарной составляющей: языком, историей, археологией, энциклопедией. Наверное, [широкое освещение в СМИ] связано с этим», — рассуждает Минниханов.
Сегодня в Присутственных местах Казанского Кремля прошло награждение победителей конкурса «Татар года 2024». Рифкат Минниханов вручил награды в номинации «Выбор экспертов», где приз взяли главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев и певица Саида Мухаметзянова.
«Я думаю, что эта награда принадлежит всем [коллективу театра], потому что, могу сказать без всякой скромности, мы — самый татарский театр», — прокомментировал журналистам свою победу Бикчантаев.
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