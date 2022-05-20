Рифкат Минниханов назвал проблемы в области научно-технологического развития

В Татарстане на XIII международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» прошел круглый стол «Развитие научно-технологического прогресса РТ». Его участники обратили внимание на то, что в республике снизилась инновационная активность.

Фото: © Владимир Васильев

«В рамках стратегии инновационного развития и стратегии программы научно-технологического развития мы видим, что после роста инновационной деятельности последние годы наблюдается снижение ее активности», — констатировал председатель Ассоциации содействия цифровому развитию, руководитель рабочей группы Рифкат Минниханов.

По его словам, анализ при подготовке стратегии реализации программ показал, что республика, несмотря на развитие научно-технологического прогресса, имеет четыре основные проблемы, мешающие перейти к инновационной экономике. Это невозможность решения масштабных научных задач, связанных с ответами на большие вызовы, по причинам низкого уровня интеграции в международные исследовательские сети; несогласованность научных повесток вузов и предприятий, разрыв в образовательных повестках; неготовность вузов разделять риски передачи интеллектуальной деятельности заказчику; недостаток инженерных кадров.

Присутствующий на мероприятии ответственный за разработку стратегии программы научно-технологического развития республики проректор Казанского федерального университета Марат Сафиуллин сообщил, что в России ведется масштабная работа по развитию научно-технологического процесса.

Фото: © Владимир Васильев

«Одним из ответственных моментов был выбор регионов и модельных государств. Мы постарались выбрать регионы-лидеры России, которые имеют массу интересных практик и формируют для себя научно-технологическую повестку — Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Томск, где самая высокая концентрация научных и образовательных учреждений, и Свердловская область», — отметил докладчик.

В свою очередь начальник отдела развития инноваций Министерства экономики Татарстана Ренат Галимуллин добавил, что помимо развития научно-технологического процесса необходимо развивать технологическое предпринимательство.

Фото: © Владимир Васильев

«Речь идет о наличии талантливых людей, предпринимателей, которые придумывают технологии, новые материалы и инновационные проекты, готовы принять на себя высокие риски, связанные с технологическим предпринимательством. Нам необходимо выстроить системную работу по созданию инфраструктуры для развития возможностей инновационных проектов. В том числе для крупных государственных компаний и бизнеса», — пояснил представитель Минэкономики РТ.

В завершение Рифкат Минниханов сказал, что при подготовке стратегии инновационного развития поступило более 1,3 тыс. предложений. Из них было выделено 400, после чего эксперты одобрили 57 идей для программы развития и 59 — для включения в стратегию программы научно-технологического развития. «Отдельно хотел бы сказать, что программа будет реализована, чтобы не получилось как с некоторыми законами, которые не имеют результата», — добавил он.