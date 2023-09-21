Рифкат Минниханов назвал основные проблемы внедрения интеллектуальных транспортных систем

У Татарстана есть хорошие наработки в области интеллектуальных транспортных систем. Но еще остаются общие проблемы внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств, в первую очередь — связанные с инфраструктурой. Об этом заявил на круглом столе президент Академии наук РТ, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«На сегодня произведено более 50 беспилотных электрических платформ класса М1. В основном они используются на перевозках по маршруту „склад — производство — склад”. К концу года планируется произвести около ста. Здесь тоже Татарстан приложил свои усилия», — сказал спикер на форуме Kazan Digital Week 2023.

Среди проблем он выделил отсутствие стабильного покрытия сетями мобильной связи дорог общего пользования, что усложняет ввод в эксплуатацию беспилотников. Нет единого сервиса для диспетчеризации и мониторинга беспилотных автомобилей, единого сервиса по обслуживанию и ремонту.

Кроме того, отсутствует единый формат цифровых карт и цифрового двойника. На данный момент разработка ведется всеми производителями отдельно. «Даже для трассы М11, чтобы реализовать проект с беспилотными грузовиками, КАМАЗ делал дорожно-цифровую карту сам», — подчеркнул президент Академии наук.

Помимо этого, дороги общего пользования не оснащены камерами наблюдения, метеостанциями и нет единого протокола передачи данных между инфраструктурой и автомобилями. Отсутствует также регламент внедрения временных дорожных знаков и ремонта дорог в цифровую карту. Нет единого правового режима на всех дорогах общего пользования и ответственных производителей по системам связи, навигации, радарам, камерам, вычислительной системе.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — говорил ранее глава государства.