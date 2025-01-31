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Общество 31 января 2025 18:11

Рифкат Минниханов наградил победителей конкурса «Инновация года»

Рифкат Минниханов наградил победителей конкурса «Инновация года»

На итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов наградил победителей конкурса «Инновация года» в номинации «Перспектива».

«Конкурс "Инновация года" - это прекрасная возможность для молодежи осуществить мечты в области научно-технологического творчества. Призовой фонд - 5 млн рублей. В 2024 году поступило 514 заявок. Сегодня хочу наградить самых юных победителей - это ученики 10-11 классов», - сказал он.

Награды получили восемь школьников, чьи проекты отметили на конкурсе.

В 2024 году внимание экспертов было сосредоточено на готовых решениях — прототипах и проектах, имеющих бизнес-потенциал.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Рифкат Минниханов #молодые ученые
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