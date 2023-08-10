Рифкат Минниханов: «Исламские финансы могут стимулировать экономический рост в России»

Рифкат Минниханов: «Исламские финансы могут стать ключевым элементом экономического роста в нашей стране»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Исламские финансы предлагают решения для борьбы с бедностью и неравенством»

Краткие вводные о ситуации с партнерским финансированием в начале встречи озвучил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он отметил, что этот механизм «имеет глобальную практику и успешно работает, более, чем в 30 странах мира». Если говорить о Татарстане, то в республике уже работают восемь организаций, предоставляющих услуги в области партнерских финансов, они реализуют девять проектов.

«Исламские финансы могут стать ключевым элементом экономического роста в нашей стране. У России есть значительный потенциал для привлечения инвестиций стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества. К слову, Татарстан в сфере партнерских отношений с исламскими странами, особенно в финансовой сфере, развивает отношения еще с 2008 года. Более того, между Исламским банком развития и Татарстаном был подписан меморандум о взаимодействии», – отметил Рифкат Минниханов.

Он также напомнил о том, что исламский банкинг – это система финансовых услуг, основанных на принципах шариата. В число ограничений, к примеру, входит запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции и так далее.

По словам главы АН РТ, исламский банкинг призван сбалансировать экономическую деятельность социальными и этическими нормами.

«Самое главное, чего нет в других инструментах – это направление стремится к включению в финансовую систему всех слоев населения, акцент делается не только на крупные организации. Исламские финансы предлагают много инновационных решений для борьбы с бедностью и неравенством. К сожалению, социальное неравенство у нас существует. Я считаю, что в нашем исламском мире этот вопрос решается намного проще», – резюмировал Минниханов.

Ильсур Салихов указал на то, что в принятом недавно законе об исламском банкинге пока нет ни одной ссылки на шариат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выведя шариат за скобки, мы попадаем в достаточно сложную ситуацию»

Участники сегодняшней встречи перечислили ряд проблем, сопряженных с внедрением партнерского финансирования в России. К примеру, доцент кафедры гражданского права КФУ, руководитель Международной школы исламского бизнеса, экономики и права (ISIBEL) Ильсур Салихов указал на то, что в принятом недавно законе об исламском банкинге пока нет ни одной ссылки на шариат.

«Выведя его за скобки, мы попадаем в достаточно сложную ситуацию. Также мы должны исключить монетизацию ислама: это основная ошибка, которая присутствует на сегодняшний день, когда бизнес пытается стать исламским – он прежде всего думает о дополнительной наценке. Еще одна проблема – из законопроекта выпала идея шариатского аудита и экспертизы», – перечислил Салихов.

По мнению же Рифката Минниханова, одна из основных проблем – это «недостаток информации, а также оповещения о принципах и возможностях этой системы».

«В связи с этим мы должны в первую очередь отработать образовательные программы и поступательно повышать осведомленность о преимуществах исламских финансов среди бизнеса и населения, – высказался президент Академии наук. – Также необходимо создать законодательные рамки для исламских финансовых институтов, определить механизмы налогообложения сектора и проработать доступ к мерам господдержки».

Айрат Фаррахов: «Нам предстоит большая работа, дискуссионных моментов много и их надо обсуждать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«11 тысяч предпринимателей мусульман с капиталом 2,3 млрд долларов ждут внедрения исламских инструментов»

«Закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни был подписан Президентом России Владимиром Путиным, и 1 сентября он официально вступит в силу», – напомнил присутствующим депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

По его словам, «с этого момента всем нам предстоит большая работа». В частности, будет организован экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, который за два года должен сделать однозначный вывод: следует прекратить эксперимент или же рекомендовать исламские финансы в качестве нового законодательного совершенствования.

«Как уже было сказано, нам предстоит большая работа, дискуссионных моментов много и их надо обсуждать. Так что мы открыты ко всем предложениям представителей академической среды», – добавил заместитель министра экономики Республики Татарстан Юлай Миннуллин.

В свою очередь, доцент кафедры гражданского права КФУ Ильсур Салихов отметил, что сейчас в России официально насчитывается 11 тысяч предпринимателей мусульман, совокупный капитал которых составляет 2,3 млрд долларов, и «все эти люди ждут внедрения новых исламских инструментов».