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Общество 21 марта 2024 17:26

Рифкат Минниханов и Ленар Сафин вошли в коллегию Минобрнауки Татарстана

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В Татарстане обновлен состав коллегии Министерства науки и образования республики. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Всего в состав коллегии включены четыре человека:
— президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов;
— ректор КФУ Ленар Сафин;
— заведующая детсадом №101 комбинированного вида Кировского района Казани Лилия Галиева;
— председатель Профессионального союза работников народного образования и науки России Ирина Проценко.

Также изменено название должности Ильдара Гильмутдинова — «первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председатель Совета общественной организации „Федеральная национально-культурная автономия татар“».

#Минобрнауки РТ #Рифкат Минниханов #Ленар Сафин
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