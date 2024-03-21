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Рифкат Минниханов и Ленар Сафин вошли в коллегию Минобрнауки Татарстана
В Татарстане обновлен состав коллегии Министерства науки и образования республики. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Всего в состав коллегии включены четыре человека:
— президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов;
— ректор КФУ Ленар Сафин;
— заведующая детсадом №101 комбинированного вида Кировского района Казани Лилия Галиева;
— председатель Профессионального союза работников народного образования и науки России Ирина Проценко.
Также изменено название должности Ильдара Гильмутдинова — «первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председатель Совета общественной организации „Федеральная национально-культурная автономия татар“».
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