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Рифкат Минниханов единогласно избран в нацсовет Всемирного конгресса татар
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Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов стал новыми членом Национального совета Всемирного конгресса татар. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.
Решение единогласно принято накануне — на заседании, состоявшемся в Казани.
Кроме того, состав совета пополнил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов
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