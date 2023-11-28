Рифкат Минниханов единогласно избран в нацсовет Всемирного конгресса татар

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Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов стал новыми членом Национального совета Всемирного конгресса татар. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.

Решение единогласно принято накануне — на заседании, состоявшемся в Казани.

Кроме того, состав совета пополнил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов