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Общество 28 ноября 2023 12:53

Рифкат Минниханов единогласно избран в нацсовет Всемирного конгресса татар

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Рифкат Минниханов единогласно избран в нацсовет Всемирного конгресса татар
Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов стал новыми членом Национального совета Всемирного конгресса татар. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.

Решение единогласно принято накануне — на заседании, состоявшемся в Казани.

Кроме того, состав совета пополнил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов

#всемирный конгресс татар #Рифкат Минниханов
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