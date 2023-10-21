Рифкат Минниханов: Дела, начатые Разилем Валеевым, не должны останавливаться

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Дела, начатые Разилем Валеевым, не должны останавливаться, они должны еще больше развиваться. Такое мнение выразил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на церемонии прощания с поэтом и писателем, экс-депутатом Госсовета республики. Панихида прошла в театре имени Г. Камала.

«У нас много личностей, но мало ученых. Разиль Исмагилович по-своему был ученым. Он внес значимый вклад в развитие нашей татарской гуманитарной науки. Мы очень благодарны ему. Чего бы ни коснулась его рука – все делалось успешно. Прежде всего, это сохранение татарского языка и литературного наследия», – сказал Минниханов.

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин добавил, что важно сохранить традиции, заложенные Разилем Валеевым, труд и наследие, которое он оставил. «Он служил народу, России, своему родному языку», – отметил мэр Нижнекамска.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Татарский поэт, депутат Госсовета Ркаил Зайдуллин подчеркнул, что Разиля Валеева знали не только в Татарстане, но и по всей России. «О его творчестве и политической деятельности знали и в бывших союзных республиках. Куда бы я ни приезжал, о нем спрашивали, справлялись о его здоровье. Председатель Союза писателей России Николай Иванов, например, расспрашивал о нем с большой теплотой, было видно, что знает его. Оказалось, они в Москве вместе учились», – заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Разиль Валеев скончался на 77-м году жизни. Народный поэт Татарстана похоронен на кладбище «Курган» в Казани.