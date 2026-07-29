Рифкат Минниханов: Центральной темой KDW-2026 станет искусственный интеллект

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Центральной темой международного форума Kazan Digital Week 2026 года станет искусственный интеллект. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В 2026 году все направления будут рассматриваться через призму практического применения искусственного интеллекта, технологического суверенитета и межотраслевых коопераций. Искусственный интеллект здесь не отдельная тема, а горизонтальная технология, которая меняет процессы в промышленности, медицине, образовании, транспорте, культуре и управлении», – заявил Минниханов.

Деловая и выставочная программы в этом году, как и всегда, будут выстроены вокруг десяти тематических направлений. Они охватывают интеллектуальные системы, мобильность, цифровую индустрию, образование, культуру, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, государственное управление, кибербезопасность и другие сферы.

«Форум дает конкретную практическую отдачу: компании находят клиентов и партнеров, стартапы получают доступ к инвесторам, корпорации – возможность перейти от идеи или публикации к опытному образцу, технологическому решению и внедрению», – отметил Минниханов.

По его словам, для Татарстана этот форум – не просто крупное событие, а инструмент укрепления научно-технологического суверенитета, коммерциализации исследований и демонстрации республики как региона, где цифровые решения проходят путь от разработки до практического применения.