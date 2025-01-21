Рифкат Минниханов анонсировал международный форум о судьбе народов в Отечественную войну

Рифкат Минниханов на коллегии Минкульта РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В апреле в Казани пройдет международный научный форум «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в судьбах народов регионов». Об этом на итоговом расширенном заседании коллегии Министерства культуры Татарстана сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Мероприятие, отметил он, будет проводиться при поддержке Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества, а участие в нем примут как ученые, так и руководители различных федеральных структур в области образования и науки.

«Ольга Борисовна, — обратился Рифкат Минниханов к присутствовавшей на заседании коллегии министру культуры России Ольге Любимовой, — просим вас также поддержать проведение этого форума».

Кроме того, в Год защитника Отечества Академия наук РТ намерена реализовать научную программу «Татары на службе Отечества».

В своем докладе глава Академии наук Татарстана заявил об эффективном взаимодействии науки и культуры на благо созидания. Он напомнил, что впервые укрепление социокультурной идентичности и повышение уровня образования российского общества были обозначены как ключевые направления развития совсем недавно — в указе Президента Российской Федерации, подписанном в 2024 году.

«Академия наук создавалась в непростые девяностые с целью содействия разработке созидательной социальной модели развития и поддержки перспективных научных проектов, направленных на объективное освещение истории национальных культур и народов Татарстана. К минувшему Году семьи был приурочен ряд значимых проектов Академии наук РТ. А в 2025 году по национальному проекту „Семья“ мы запускаем исследование на тему „Национальная семья Татарстана“ с акцентом на семьи учёных», — рассказал Рифкат Минниханов.

При этом он констатировал, что интерес молодежи к обучению в аспирантуре и защите диссертаций, в том числе в Академии наук РТ, заметно снизился за последние годы.

«В целом эта нисходящая тенденция имеет место по всей стране. Надеемся, запущенный Академией наук впервые конкурс поддержки постдокторантов на 160 человек, а в перспективе и аспирантов, поможет переломить эту тенденцию. Размер грантов превышает 611 тыс. рублей», — отметил президент Академии наук республики.

Тревожной он также назвал тенденцию снижения интереса деятелей культуры и искусства к национальной тематике. По словам Рифката Минниханова, это выражается в нивелировании традиционных видов народного искусства — ткачества, ювелирного дела, золотошвейного дела, резьбы по камню и так далее. Причем это происходит не только в Татарстане, но и по всей стране.

Вместе с тем, по его мнению, есть и позитивные показатели. Так, учебник истории Татарстана в декабре на экспертной сессии был оценен как один из лучших среди региональных. Разрабатывали его историки Академии наук РТ совместно со специалистами Министерства образования республики.

«Проводятся комплексные фундаментальные и прикладные исследования проблем археологии, историко-культурного наследия Волго-Уралья в контексте изучения евразийской цивилизации. Основные материалы публикуются в высокорейтинговых научных журналах Академии наук. Ведется системная работа по исследованию письменного литературного наследия, фольклора, искусства многонационального народа Татарстана», — перечислил Минниханов.

Результатами комплексных экспедиций становятся оригинальные издания и новые ценные источники, пополняющие фонды фундаментальных изданий. Академия наук РТ задействована и в изучении и популяризации национальных традиционных художественных ремесленных промыслов и декоративно-прикладного изобразительного искусства.

«Всемерная поддержка научных исследований в области историко-культурного наследия народов республики создает надежную базу для укрепления этнической и общегражданской идентичности. Новые реалии требуют серьезного пересмотра подходов продвижения отечественных разработок во внешней среде. Мы активно работаем с национальными академиями многих стран. Такое взаимодействие способствует более глубокому пониманию историко-культурных и социальных процессов. Это залог укрепления взаимопонимания между народами. Тесно работаем с 20 вузами и научно-исследовательский центрами Российской Федерации», — обратил внимание глава республиканской Академии наук.

Помимо международного форума о судьбах народов в Великую Отечественную войну в апреле Академия наук Татарстана также планирует «масштабно провести» Дни науки и культуры РТ в Сибирском отделении Российской Академии наук.