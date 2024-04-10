Рифкат Минниханов: 129 студентов-миллионеров в Татарстане не должны «умереть»

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

129 студентов-айтишников в Татарстане, которым удалось стать миллионерами благодаря своим стартапам, должны сохранить свои позиции на рынке и прибыль. Об этом заявил глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению в Казани XVIII Российского венчурного форума.

«129 миллионеров в нашей республике, которые у нас есть, не должны „умереть“. Их стартапы должны продержаться хотя бы на прежнем уровне. Да, можно, конечно, те средства, которые у нас есть, на большой и зрелый проект отдать или несколько проектов. Но посыл, идея Минобрнауки РФ именно в том, что должны развиваться маленькие предприятия, студенческие стартапы. Это нас ограничивает в каком-то смысле, но мы уверены, что это правильно и приведет к результату. Но это не так быстро», — объяснил он.

В Татарстане в 2022 году благодаря грантам на IT-проекты появилось 129 молодых миллионеров. Как ранее отмечал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, еще 5-10 лет назад о том, чтобы получить поддержку своей идеи и превратить ее в бизнес, студенты могли только мечтать.

Напомним, 25-26 апреля в Казани пройдет Российский венчурный форум. Его главной темой станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».