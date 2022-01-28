Рифкат Минниханов: 10 тыс. базовых станций будут включены в суперсеть операторов связи

В Татарстане началось создание суперсети, в которой объединятся все операторы связи. Об этом на брифинге с журналистами рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.

«Порядка 10 тыс. базовых станций будут включены в эту сеть. Это делается в целях улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны», — уточнил спикер.

Глава Минцифрры РТ Айрат Хайруллин уточнил, что на сегодняшний день проблема отсутствия скоростного интернета касается 3% жителей Татарстана.

Жители республики пользуются услугами проводного интернета (по медным проводам) и интернетом по оптоволоконным линиям связи. Однако у проводного интернета низкая скорость, на котором могут быть 10-15 абонентов. Что касается оптики, то только в прошлом году ее провели в 309 населённых пунктов.

Сегодня 78% домохозяйств пользуются оптическими каналами, то есть скоростным интернетом, в 624 населенных пунктах сотовая связь есть, но там нет мобильного 4G. В этом году 4G появится в 61 населенном пункте республики, где живут от 100 до 500 человек.