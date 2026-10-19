Рифат Сабитов возглавил жюри медиафорума «Берега» в Тарусе

Фото: медиафорум «Берега»

Заместитель генерального директора ВГТРК – руководитель регионального департамента, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в медиафоруме «Берега», который прошел в Тарусе. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье».

Организаторами форума выступили ГТРК «Калуга» и региональное отделение Союза журналистов России. Мероприятие прошло при поддержке губернатора Калужской области, регионального министерства внутренней политики, Фонда президентских грантов и администрации Тарусского округа.

«Берега» – один из старейших региональных телефорумов России. В этом году его программу расширили: помимо авторов телевизионных проектов, в конкурсе смогли участвовать представители радио, печатных изданий и интернет-СМИ.

На конкурс представили 270 телевизионных сюжетов, 68 радиоматериалов и 251 заявку от печатных изданий и цифровых медиа. Участники соревновались в семи телевизионных номинациях, трех радиономинациях и пяти номинациях для прессы и интернет-изданий.

Главным условием конкурса стал акцент на малой родине: журналистам предлагалось показать ее самобытность и рассказать об особенностях своего региона.

Рифат Сабитов традиционно возглавил жюри форума. Подводя итоги, он отметил высокий профессиональный уровень участников и их искренний интерес к истории и повседневной жизни родных регионов.

По словам Сабитова, рассказы о конкретных людях, природных достопримечательностях, спортивных достижениях, волонтерских инициативах, туристических маршрутах и музейных экспозициях помогают лучше понять страну и ее многообразие.

Такие материалы пробуждают у аудитории желание посетить новые места, увидеть их своими глазами и почувствовать атмосферу. Именно этот подход, подчеркнул он, способствует формированию единого социокультурного пространства и укрепляет интерес к истории России.