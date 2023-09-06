Рифат Фаттахов: Приходит новая волна талантливых молодых исполнителей

Фото: © «Татар-информ» Салават Камалетдинов

Директор фонда Вагапова, продюсер Рифат Фаттахов считает, что опасения об утрате татарского песенного искусства в будущем не имеют основания, поскольку сейчас наблюдается новая волна молодых татарских исполнителей. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной XX юбилейному фестивалю имени Рашита Вагапова. Гала-концерт фестиваля состоится 18 сентября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани.

«Концерт проводится с целью представить лауреатов нынешнего фестиваля. Конкурс прошел очень успешно. У татарского народа есть отличные молодые исполнители. Татарская песня, музыка не будут утрачены, конкурс подтвердил это. Поднимается новая волна молодых и талантливых певцов. В новый сезон вступаем с волнением», – поделился руководитель проекта.

Рифат Фаттахов также рассказал, что в начале нынешнего сезона организаторы столкнулись с неопределенностью в плане финансирования проекта. Но, благодаря обращениям к властям республики и федеральной поддержке, фестиваль все же удалось сохранить.

«В марте, когда конкурс стартовал, у нас не было ни копейки, чтобы наградить лауреатов. Но к нам шли таланты, и мы сказали себе, что не должны их отталкивать. Обращались в том числе и к Раису республики, он нас поддержал. Нам был выдан федеральный грант. Появилась возможность вручить Гран-при в размере 300 тысяч рублей. На днях соберем жюри и определим обладателя Гран-при», – рассказал Рифат Фаттахов.

На гала-концерте выступят Рустам Асаев, Гульназ Асаева, Ильнар Миранов, Гульсирин Абдуллина, Азат Абитов и другие исполнители. Напомним, итоговый концерт фестиваля ранее был назначен на 15 мая, однако был перенесен на сентябрь.