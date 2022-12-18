Рифат Фаттахов: На «Новую татарскую песню-2022» работ пришло меньше, но их качество лучше

Жюри очередного, уже третьего по счету конкурса «Новая татарская песня» получило меньше работ, чем в предыдущие годы, однако налицо рост качество произведений. Об этом на встрече с журналистами рассказал генеральный продюсер конкурса Рифат Фаттахов.

«В первый год мы получили около 350 песен, в прошлом году — 249, а в этом году уже 200 работ. Количество меньше, однако качество стало лучше», — подчеркнул спикер.

«Среди авторов есть и известные, такие как композитор Ильгиз Закиров, поэтесса Диля Булгакова, певица и композитор Гузелия. В то же время есть и совсем неизвестные авторы. Возрастных и географических ограничений в конкурсе нет. Самому молодому участнику, Ильвиру Габдрахманову из Муслюмова, — 15 лет, самому старшему — 92 года, это наш легендарный Масгут Имашев», — отметил Рифат Фаттахов.

Он также добавил, что в этом году была предусмотрена возможность участвовать в конкурсе в онлайн-формате. Среди поступивших работ преобладают произведения патриотической тематики.

Председатель жюри конкурса — народный поэт Татарстана Разиль Валеев рассказал о принципах отбора работ. «Главная цель конкурса — отобрать нужные народу песни и донести их до слушателя. Как председатель жюри в первую очередь я обращаю внимание на слова песни. Насколько соответствуют они требованиям по своей стиховой структуре, действительно ли это образец поэзии? Анализируя музыку, мне надо убедиться, что она создана в рамках нашей татарской музыки и слова гармонируют с мелодией. И только при положительном ответе на все эти вопросы эту песню мы можем предложить зрителю», — пояснил он.

Поэт также поделился идеей организовать мастер-классы для авторов — участников конкурса. «Большинство авторов — начинающие. Можно было бы собрать их вместе, привлечь специалистов по поэзии и музыке и проводить мастер-классы. Если из этих 200 песен хотя бы несколько смогут войти в музыкальную сокровищницу нашего народа, то это уже очень хорошо», — убежден Разиль Валеев.

Гала-концерт конкурса «Новая татарская песня» пройдет 18 марта 2023 года в казанском КРК «Пирамида».

Материал подготовила Лилия Загидуллина.