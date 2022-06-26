Рифат Абульханов: «Если начал танцевать, уже не остановишься»

Наверное, каждый житель нашего города встречал людей, с упоением вальсирующих на берегу Казанки. Эти вдохновенные исполнители – участники «Содружества любителей социально-бального и классического танца». Об истории создания и развитии сообщества рассказал его основатель и руководитель – народный артист Татарстана Рифат Абульханов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Танец для каждого

Рифат Назимович, когда было основано содружество, какова была идея?

Осенью нашему танцевальному коллективу исполнится 8 лет. Мы прекрасно справляемся со своей миссией – открыть мир танцев каждому. Красиво двигаться может любой, было бы желание и мотивация. У танца нет возраста и пола. Он объединяет людей вне зависимости от их национальности, взглядов на жизнь и воспитания.

Сколько участников было, когда вы только начинали? И сколько подопечных у вас сегодня?

На старте содружество объединило около двух десятков людей, неравнодушных к танцу. К сегодняшнему дню мы выросли в несколько раз! Почти в каждом ДК Казани работает танцмейстером кто-то из моих подопечных. Раньше я обучал их искусству танца, а теперь они сами руководят хореографическими группами. Что касается меня, я веду занятия в ДОСААФ, преподаю в двух коллективах – «Визави» и «Очарованные танцем».

Каков он, портрет среднестатистического участника коллектива?

За эти годы благодаря нам смогли обучиться танцам более 600 человек. Наши танцоры – это жители Казани в возрасте от 50 лет и старше. Они активны, оптимистичны и жизнелюбивы. Молодежи пока маловато. Хочется верить, что и они по-настоящему заинтересуются и придут в танцевальный мир. Ведь для молодых талантливых татарстанцев наше содружество – прекрасная возможность найти себя.

Фото: из личного архива Рифата Абульханова

Вдохновение – в учениках

Кого больше – мужчин или женщин?

В большинстве случаев на четырех женщин приходится один мужчина. Кто-то в качестве партнера приводит своего мужа или друга. Кто-то объединяется в танцевальную пару уже на нашей площадке. В любом случае, если ты начал танцевать, то уже не остановишься.

Вы предъявляете какие-то особые требования к физическому состоянию учеников?

Конечно нет. Занятия у нас – это приятное хобби, от которого нужно получать удовольствие. Главное требование – любовь к движению и музыке.

Как строится занятие – для новичков и для продолжающих?

На группы танцоров не делим. Каждый занимается в силу своих возможностей, потихоньку втягиваясь в процесс. Более опытные ученики становятся примером для дебютантов. Занятия проходят дважды в неделю – для каждой группы по 1,5 часа. Мы учим танцевать парные бальные классические и социально-исторические танцы, в числе которых полонез, вальс, мазурка и т.д. Занятия тренируют дыхательную систему и улучшают координацию движений, что особенно важно для людей «серебряного» возраста.

Что такое вдохновение и как его найти?

Источник энергии, то, что дает импульс, толчок к новым начинаниям. Когда я вижу, как танцуют мои подопечные, понимаю, что мое дело важное, оно имеет большое значение для окружающих. Именно простые люди, непрофессионалы, способны раствориться в музыке. Ведь для них танец – это не способ заработать деньги, а стиль жизни.

Фото: из личного архива Рифата Абульханова

Король танцев

Какой танец можно назвать для содружества главным?

Вальс! Его знает каждый, это король всех танцев. Он буквально пропитан романтикой и благородством. В наш сложный век, когда женщины носят брюки и часто идут в мужские профессии, хочется оживить образ прекрасной дамы, нежной и грациозной.

А чем привлекателен вальс для мужчины?

Позитивный настрой и уверенность в себе – качества, которые никогда не будут лишними.

Какая атмосфера в коллективе?

Дружественная и доброжелательная. Мы шутим, улыбаемся друг другу и всегда готовы подбодрить того, у кого что-то не получается.

Что нужно для того, чтобы стать хорошим учителем танцев?

Важно гореть своим делом, позитивно относиться к окружающей действительности и людям.

Чем может похвастаться коллектив на сегодняшний день?

Мы приняли участие в нескольких десятках городских и корпоративных праздников, регулярно организуем благотворительные балы и танцевальные вечера.

Фото: из личного архива Рифата Абульханова

Дарим праздник прохожим

Где вас можно встретить?

В течение нескольких лет с мая по сентябрь мы танцевали на набережной Казанки – в традиционном месте народных гуляний горожан. Начиная с этого года вальсируем на бульваре «Белые цветы». Вы можете увидеть нас там каждую пятницу в 6 часов вечера.

Как реагируют на ваши выступления случайные прохожие?

С восторгом. Люди останавливаются, смотрят на нас во все глаза. Аплодируют, снимают происходящее на камеры. А кое-кто даже присоединяется.

Что интересного принес нынешний год?

30 апреля мы провели первый фестиваль «Очарованные танцем» для танцоров-любителей старше 50 лет. Событие было приурочено к Международному дню танца, который отмечается ежегодно 29 апреля. Одиннадцать казанских танцевальных коллективов продемонстрировали свое мастерство. В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан организовали красивый бал, посвященный 9 Мая. Также в честь Дня Победы состоялся танцевальный флешмоб на площадке возле ДК железнодорожников в поселке Юдино.

Фото: из личного архива Рифата Абульханова

В профессию привел случай

Какие у вас творческие планы?

Мечтаю открыть школы-студии танцев по всей стране. Обратился со своей идеей в органы государственной власти – в надежде на поддержку. Кроме того, хочется, чтобы фестиваль «Очарованные танцем» стал традиционным и в будущем приобрел всероссийский размах.

Как и когда вы сами начали заниматься танцами?

Я из простой рабочей семьи. У родителей кроме меня было еще двое детей. Помню, как мы с друзьями целыми днями носились по двору в поисках очередной забавы. Однажды, когда мне было 10 лет, кто-то заметил: «Вместо того чтобы бегать без дела, съездили бы в центр, там театр как раз мальчиков набирает». Мы прислушались к совету. Оказалось, идет набор в Московское хореографическое училище. Среди приятелей я оказался единственным, кто прошел все три отборочных этапа и переехал в Москву на учебу. Через 8 лет я вернулся в Казань и был зачислен в труппу театра оперы и балета.

Какой ваш любимый балет?

Их три. Это «Сильфида», «Щелкунчик» и, конечно, гордость национального музыкального искусства – «Шурале».

Фото: из личного архива Рифата Абульханова

Начинайте танцевать сегодня

Как вы оцениваете танцевальную жизнь Казани?

У нас немало талантливых людей, особенно много их в танцевальной сфере. Все танцуют по-разному, но всегда с душой и полной самоотдачей. Многие объединяются в группы со схожими интересами. Хореографических коллективов с каждым годом становится больше, что не может не радовать.

Что бы вы пожелали людям, которые только собираются заняться танцами?

Верьте в себя, не бойтесь ошибаться и начинайте танцевать уже сегодня.