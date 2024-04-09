Риелторы сказали, вырастут ли цены на дачи в Челнах

Жители Челнов активно покупают дачи, но спрос пока не ажиотажный. Как следствие, цена домов в саду будет стабильной, рассказали «Челнинским известиям» опрошенные эксперты.

Уточняется, что в начале марта на онлайн-площадке было свыше 700 объявлений о продаже дач. Цены начинались от 40-100 тыс. рублей за дом и доходили до 5-6 млн рублей. Площадь участка также колебалась от 4 до 12 соток.

По словам директора агентства недвижимости «Луна» Лилии Набиуллиной, людей больше интересуют дома для круглогодичного проживания в ИЖС, а на дачах количество желающих купить и продать свой «летний вариант» остаются одинаковым (около 10%). При этом владельцы дач при продаже почти не обращаются к риелторам.

На стоимость дачи влияют следующие факторы: близость к городу, наличие бани, гаража, беседки, теплицы, площадь участка. Если в СНТ начнут проводить газ, как поручал Президент РФ Владимир Путин, то цены сильно вырастут, рассказала руководитель агентства недвижимости «Феникс» Гульчэчэк Нуруллина.

При этом, как говорят сами председатели разных СНТ, в основном дачи продают за 250 - 600 тыс. рублей. И за «шестьсот тысяч» предлагают дом с баней. А 2 млн рублей – это стоимость домов для круглогодичного проживания. Однако некоторые люди покупают участок и обустраивают его для жизни «и летом, и зимой».