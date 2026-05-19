Риелтор заявила, что покупатели не переплачивают за «историю» звездных домов

Ключевая сложность при продаже жилья уехавшими знаменитостями связана не со стоимостью объектов, а с тем, что владельцы часто не могут получить деньги от сделки. Об этом заявила эксперт по недвижимости Юлия Королева в разговоре с «Радио 1».

По ее словам, банковские ограничения и попадание в «черные списки» приводят к блокировкам переводов.

Она объяснила, что средства, которые должны напрямую поступать продавцу, могут быть заморожены, из-за чего сама продажа теряет смысл – человек не может воспользоваться вырученными деньгами.

Королева добавила, что некоторые пытаются обходить ограничения через подставных лиц, однако такие схемы создают серьезные риски для покупателей. Эксперт напомнила, что в России давно действует практика безналичных расчетов, и покупатель должен иметь подтверждение, что оплатил недвижимость именно владельцу, а не посреднику.

По словам риелтора, покупатели премиального жилья сегодня ведут себя максимально прагматично и не готовы переплачивать за известное имя прежнего собственника, даже если речь идет о доме певца Валерия Меладзе.

Королева подчеркнула, что покупатель приобретает не историю и не эмоции знаменитости, а конкретные характеристики объекта – метры, планировку и ремонт.

Она отметила, что именно поэтому звездам часто приходится снижать цену, чтобы выйти на реальный уровень спроса, а рынок в целом приходит к выводу, что иногда выгоднее построить дом с нуля, чем покупать «чужую историю».

Эксперт также рассказала, что сделки с иностранным участием по-прежнему совершаются, но требуют особой прозрачности и юридической защищенности.

Она пояснила, что оптимальным вариантом считает обращение в гильдию риелторов Москвы и оформление доверенности через российское консульство.

При этом Королева обратила внимание на проблему большого числа непрофессиональных посредников на рынке и посоветовала покупателям тщательно проверять документы, настаивать на расчетах через счета собственника и выбирать агентов, для которых безопасность сделки важнее комиссии.