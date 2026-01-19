Риелтор Апрелев объяснил, подорожает ли жилье на вторичке в этом году

Существенного роста цен на вторичное жилье до осени 2026 года ожидать не стоит, резкое падение также маловероятно. Такой прогноз в беседе с корреспондентом «Татар-информа» озвучил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его словам, динамика цен на вторичном рынке в текущем году будет по-прежнему определяться двумя ключевыми факторами: доступностью ипотеки и объемом накопленных населением средств благодаря высоким ставкам по депозитам.

«Ключевая ставка, которая определяет ставку по ипотеке, по-прежнему высока», — отметил эксперт. Он привел данные, согласно которым доля ипотечных сделок на вторичном рынке достигла исторического минимума и составляет не более 20%. Основной объем — это обменные операции, когда люди продают одну квартиру, чтобы купить другую.

«Пока ставка ипотечная не опустится ниже 16%, потенциальный массовый спрос не вернется на рынок вторичного жилья», — заявил аналитик. Он считает, что вероятность возврата ставки на этот уровень до осени текущего года мала, поэтому серьезного роста спроса и цен до этого времени ждать не стоит.

В то же время, по его мнению, и существенного снижения цен происходить не будет.

«На вторичном рынке в году ушедшем темпы изменения цен были ниже, чем инфляция. Это в среднем 3-5%, тогда как инфляция даже по официальной статистике составляла 7-9%», — пояснил эксперт.

Аналитик прогнозирует, что цены продолжат расти крайне медленно, ниже темпов инфляции, до тех пор пока не вернется массовый спрос, подогретый низкой ипотечной ставкой. Первые признаки оживления на рынке, по его оценке, могут появиться лишь к концу 2026 года.

«Увеличение количества сделок и начало более существенного роста цен, который бы начал опережать инфляцию, является вероятным к концу года, где-нибудь октябрь, ноябрь, возможно, декабрь текущего года», — резюмировал он.