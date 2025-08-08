Риелтор Смирнов предупредил об эпидемии мошенничеств на российском рынке жилья

На российском рынке недвижимости зафиксировали рост мошеннических схем, в том числе с участием правоохранителей и нотариусов. Об этом в интервью РИА «Недвижимость» сообщил старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

«Такого мы раньше не видели: и чтобы были относительно изощренные схемы с привлечением нотариусов и сотрудников правоохранительных органов, и более простые и наглые варианты, когда напрямую в агентство являются ведомые люди и буквально требуют купить у них квартиру по цене ниже рынка», – рассказал он.

По словам эксперта, в последние месяцы агентствам недвижимости пришлось усилить проверку сотрудников из-за появления на рынке так называемых «черных риелторов». В сферу часто приходят неподготовленные люди, в том числе связанные с криминальными структурами. Через таких сотрудников в агентства могут проникать участники организованных преступных группировок для проведения сомнительных сделок.

Смирнов считает, что особенно высоки риски для крупных агентств с известным брендом и постоянным набором сотрудников – злоумышленникам проще «затеряться» в таком коллективе. Эффективно бороться с подобными схемами, по его мнению, может только государство – через системную просветительскую работу и разбор конкретных случаев мошенничества.

«Технологии обмана качественно выросли, дипфейки стали сумасшедшими, правоохранительные органы с большим трудом объединяют разовые преступления в одно дело. Бороться со всем этим нужно прежде всего через информирование граждан… Кстати, нужно не только говорить о рисках для продавцов жилья, но и не замалчивать проблему так называемых добросовестных покупателей, которые попадают в мошеннические схемы», – пояснил он.

Смирнов также отметил, что борьбе с аферами мешает ограниченный доступ к данным из Единого государственного реестра недвижимости. Так, после закрытия открытых выписок покупатели и агенты вынуждены искать информацию об истории перехода прав на жилье на вторичном рынке неофициальными способами. Такая ситуация затрудняет проверку объектов и повышает риски мошенничества. Эксперт считает, что доступ к этим данным должен оставаться, пусть и с определенными ограничениями.