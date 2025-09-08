В Гильдии риелторов назвали условие, при котором в Казани вырастет спрос на жилье

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спрос на покупку жилья в ипотеку в Казани и других российских городах-миллионниках вырастет в случае снижения ключевой ставки Центробанка РФ до 16%. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Своим мнением он поделился с журналистом «Татар-информа».

«Если Центробанк на ближайшем заседании понизит ключевую ставку минимум на 2%, то уже в сентябре начнется оживление покупательского спроса, активизация ипотечных сделок. Также в случае снижения ставки начнется больший отток денежных средств с депозитов. Все эти факторы могут не только увеличить спрос на покупку недвижимости и увеличить количество ипотечных сделок, но и повлиять на более существенный рост цен», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что в случае снижения ключевой ставки, скорее всего, люди будут докредитовываться на небольшие суммы.

«Например, у вас есть квартира, вы ее продаете, либо у вас есть существенная сумма накоплений, и вам совсем немножко не хватает денег на покупку другой квартиры. Вот такого рода ипотечные сделки с возможностью изменения ипотечной ставки в случае снижения ключевой ставки ЦБ увеличатся», – объяснил Апрелев.

Вице-президент Гильдии риелторов России добавил, что уже сейчас наметился небольшой рост цен на вторичное жилье в Казани и других городах-миллионниках.

«Практически во всех таких городах объемы сделок выросли на 5-10%, а где-то до 20%. Цены предложений пока изменяются не очень существенно, мы наблюдаем рост в пределах 11% в месяц, а вот рост цен сделок – менее 0,3%», – резюмировал он.