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Происшествия
22 марта 2022  14:15
Павел Климчак

Риелтор перестал выходить на связь с казанцем после перевода задатка, его задержали

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В феврале молодой человек нашел на одном из сайтов объявление о сдаче жилья. Пообщавшись с арендодателем, мужчина перевел ему 5 тысяч рублей как задаток. После этого незнакомец перестал выходить на связь, и спустя несколько дней молодой человек обратился в полицию.

Стражи порядка установили личность злоумышленника и в скором времени задержали его. Им оказался 23-летний уроженец Сармановского района, который ранее работал риелтором. Свою вину он признал и сознался в содеянном.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Причиненный ущерб он полностью возместил. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», как сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.

#риелтор #Мошенничество
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