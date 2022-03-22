Риелтор перестал выходить на связь с казанцем после перевода задатка, его задержали

В феврале молодой человек нашел на одном из сайтов объявление о сдаче жилья. Пообщавшись с арендодателем, мужчина перевел ему 5 тысяч рублей как задаток. После этого незнакомец перестал выходить на связь, и спустя несколько дней молодой человек обратился в полицию.

Стражи порядка установили личность злоумышленника и в скором времени задержали его. Им оказался 23-летний уроженец Сармановского района, который ранее работал риелтором. Свою вину он признал и сознался в содеянном.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Причиненный ущерб он полностью возместил. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», как сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.