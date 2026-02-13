Риелтор: оживления рынка недвижимости можно ожидать к осени

Снижение ключевой ставки до 15,5% годовых не окажет глобального влияния на рынок недвижимости, а реальный платежеспособный спрос вернется не раньше осени. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Глобально никак не повлияет. Разве что немножко оживит весенние настроения покупателей. Но в целом очевидно, что пока ключевая ставка не будет на уровне в районе 12%, а вслед за ней ипотечная ставка не понизится ниже 16%, реальный платежеспособный спрос в сегодняшней ситуации на рынок не вернется», – пояснил эксперт.

Апрелев напомнил, что заградительным порогом для рынка стала ипотечная ставка выше 16%, после которого люди перестали брать ипотеку в существенных масштабах. По его словам, сегодня ипотекой на вторичном рынке пользуются преимущественно для сопровождения обменных сделок, когда продажа собственной квартиры позволяет приобрести новую.

«Ипотекой все пользуются исключительно на вторичном рынке, ну, преимущественно, будем так говорить. Это меньше 20% от общей доли рынка», – уточнил риелтор.

При этом он назвал само решение о снижении ключевой ставки позитивным сигналом, поддерживающим тренд на дальнейшее снижение. Однако оживления спроса, по прогнозам эксперта, стоит ждать не раньше осени текущего года.