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Общество 14 сентября 2026 15:56

Риелтор ответила, как узнать стоимость квартиры перед продажей

Как определить стоимость квартиры

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Узнать ориентировочную цену квартиры перед ее продажей собственник может самостоятельно с помощью онлайн-сервисов оценки недвижимости. Об этом «Татар-информу» рассказала риелтор Анастасия Гиззатова.

«Первый вариант: зайти на портал недвижимости и воспользоваться функцией оценки своего объекта. Для этого необходимо будет указать характеристики своей квартиры. После чего вы получите предварительную стоимость своей недвижимости», – сказала Гиззатова.

Если же человек владеет лишь долей объекта, то в таком случае полученную стоимость жилья продавец должен поделить пропорционально доле собственности.

Еще один способ определить рыночную стоимость жилья — воспользоваться услугами специалиста. Профессиональный оценщик изучит параметры объекта и сможет назвать примерную сумму, на которую собственник может ориентироваться при продаже квартиры.

#рынок недвижимости #продажа квартиры #жилье
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