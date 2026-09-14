Риелтор ответила, как узнать стоимость квартиры перед продажей

Узнать ориентировочную цену квартиры перед ее продажей собственник может самостоятельно с помощью онлайн-сервисов оценки недвижимости. Об этом «Татар-информу» рассказала риелтор Анастасия Гиззатова.

«Первый вариант: зайти на портал недвижимости и воспользоваться функцией оценки своего объекта. Для этого необходимо будет указать характеристики своей квартиры. После чего вы получите предварительную стоимость своей недвижимости», – сказала Гиззатова.

Если же человек владеет лишь долей объекта, то в таком случае полученную стоимость жилья продавец должен поделить пропорционально доле собственности.

Еще один способ определить рыночную стоимость жилья — воспользоваться услугами специалиста. Профессиональный оценщик изучит параметры объекта и сможет назвать примерную сумму, на которую собственник может ориентироваться при продаже квартиры.