Риэлтор объяснил, как остановить распространение «схемы Долиной»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Вердикт по делу о квартире певицы Ларисы Долиной создал судебный прецедент, при котором оказалось нарушено существующее законодательство, направленное на защиту прав добросовестного покупателя. Об этом заявил почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1».

«Добросовестный покупатель – это тот, кто не знал о проблемах, проявил разумную осмотрительность (проверял историю в Росреестре, нанимал специалистов) и заплатил рыночную цену», – пояснил он.

Специалист подчеркнул, что закон предусматривает «двустороннюю реституцию»: если квартира возвращается продавцу, то и деньги должны быть возвращены покупателю.

Эксперт уверен, что периоды охлаждения не смогут существенно изменить ситуацию, так как мошенники воздействуют на своих жертв на протяжении достаточно длительных отрезков времени. По его мнению, необходимо изменить судебную практику: сейчас суды в 80% случаев принимает решение в пользу изначальных владельцев, не затрагивая вопрос возврата денег покупателю.

Апрелев выразил надежду, что Верховный суд РФ до конца года подготовит решения для пересмотра этой практики. «Эта судебная история породила проблему, в которой деньги сторона не возвращает, а квартиру держит. <…> Вот эта несправедливость породила проблему и очень серьезный резонанс», – объяснил он.

При этом риэлтор выступил против всеобщей обязательной экспертизы продавцов жилья, сочтя это противозаконным понуждением. По его словам, для сомнительных случаев должна быть разработана стандартизированная процедура экспертизы с участием психиатра и психолога (с ответственностью для них).

«Однако пока такого стандарта нет, главной защитой для покупателя остается бдительность и готовность отказаться от рискованной сделки», – заключил он.