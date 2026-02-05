Риелтор: Казань лидирует по росту цен на жильё из-за высокого уровня развития города

Казань возглавила рейтинг городов России по росту цен на квартиры по итогам 2025 года, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Основными причинами стали экономический рост региона, поддержка льготной ипотеки и инвестиции в развитие территории. Такое мнение в беседе с журналистом «Татар-информа» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Главный источник роста цен — это, безусловно, поддержка льготной ипотеки. Второй источник — это, скорее всего, экономический рост региона, рост доходов населения», — пояснил эксперт.

Он отметил, что сегодня Казань — это город с опережающим экономическим развитием, что приводит к росту заработных плат. «Это город, в который достаточно много вкладывается денежных средств властью как местной, так и федеральной. Естественно, это всё ведёт к тому, что спрос на жильё растёт, и, соответственно, вместе с ростом спроса растут и цены», — добавил собеседник агентства.

Комментируя более низкие темпы роста в двух столицах, аналитик предположил, что ключевое отличие — в пропорциях. «На душу населения Казань демонстрирует более высокий уровень развития, прироста населения и прироста доходов населения», — резюмировал спикер.

По итогам 2025 года Казань оказалась лидером среди российских городов по росту цен на недвижимость, жилье в столице РТ в среднем подорожало на 19,5%.