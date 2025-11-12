news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 ноября 2025 12:46

Риелтор из Челнов Албина Созонова получила 10 лет колонии за серию мошенничеств

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах суд вынес приговор по громкому уголовному делу в отношении риелтора Албины Гладковой (Созоновой). Женщину признали виновной в 166 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба суда.

«Татар-информ» подробно рассказывал о махинациях Созоновой, которая обещала клиентам жилье по заманчиво низким ценам, однако в конечном итоге челнинцы оставались без квартир. Из-за махинаций владелицы агентства недвижимости «Респект» сотни человек остались без квартир, ущерб составил более 200 млн рублей. Махинации Созоновой оставили без крыши над головой семьи с детьми и пенсионеров.

В марте 2020 года Созонову отправили в СИЗО. Уголовное дело было взято на особый контроль руководства Главного следственного управления МВД России по РТ, Следственного управления Управления МВД России по городу Набережные Челны, прокуратуры города.

Изначально дело насчитывало 170 эпизодов мошенничества. Однако суд признал Созонову невиновной в четырех преступлениях ввиду ее непричастности и отсутствия состава преступления.

Сегодня суд приговорил Албину Созонову к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд признал право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Помимо этого, были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: © Набережночелнинский горсуд

#Набережные Челны #суд #Мошенничество #приговор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025