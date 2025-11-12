Риелтор из Челнов Албина Созонова получила 10 лет колонии за серию мошенничеств

В Набережных Челнах суд вынес приговор по громкому уголовному делу в отношении риелтора Албины Гладковой (Созоновой). Женщину признали виновной в 166 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба суда.

«Татар-информ» подробно рассказывал о махинациях Созоновой, которая обещала клиентам жилье по заманчиво низким ценам, однако в конечном итоге челнинцы оставались без квартир. Из-за махинаций владелицы агентства недвижимости «Респект» сотни человек остались без квартир, ущерб составил более 200 млн рублей. Махинации Созоновой оставили без крыши над головой семьи с детьми и пенсионеров.

В марте 2020 года Созонову отправили в СИЗО. Уголовное дело было взято на особый контроль руководства Главного следственного управления МВД России по РТ, Следственного управления Управления МВД России по городу Набережные Челны, прокуратуры города.

Изначально дело насчитывало 170 эпизодов мошенничества. Однако суд признал Созонову невиновной в четырех преступлениях ввиду ее непричастности и отсутствия состава преступления.

Сегодня суд приговорил Албину Созонову к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд признал право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Помимо этого, были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.