Общество 24 ноября 2025 10:44

Риелтор Гиззатова объяснила, как определить стоимость квартиры при продаже

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Определить стоимость недвижимости перед продажей можно через функцию оценки квартиры. Об этом «Татар-информу» сообщила риелтор из Казани Анастасия Гиззатова.

«Первый вариант: зайти на портал недвижимости и воспользоваться функцией оценки своего объекта. Для этого необходимо будет указать характеристики своей квартиры. После чего вы получите предварительную стоимость своей недвижимости. Если вы владеете долей объекта, то озвученную стоимость квартиры продавец должен поделить пропорционально доле собственности», – сказала собеседник агентства.

Также, по ее словам, можно обратиться к профессиональным оценщикам, которые озвучат вам сумму, на которую вы сможете рассчитывать при продаже объекта.

#квартиры #продажа #оценка #жилье #риелтор #полезная информация
