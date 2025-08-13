Риелтор Барсуков предупредил о подорожании жилья на 10-15% к концу сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До конца текущего года ожидается рост цен на вторичное жилье в пределах 10-15%. Цены на новое жилье останутся прежними, так как не наблюдается никаких экономических предпосылок к росту цен. Об этом сообщил корреспонденту «Татар-информа» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Есть вероятность, что с конца сентября нынешнего года цены на жилье немного вырастут», – подчеркнул он.

Также, по мнению риелтора, увеличение цен на вторичное жилье будет наблюдаться и в следующем году.

«Это зависит от действий Центробанка, который сейчас довольно серьезно ужесточает требования к заемщикам и к выдаче ипотеки. Поэтому вероятно, что 2026-й будет годом небольшого плавного роста цен на жилье, но это будет в области 10-15%», – отметил эксперт.