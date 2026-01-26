Риэлтор Апрелев предупредил о рисках при продаже квартир с долей детей

Продажа квартир, в которых доля собственности принадлежит несовершеннолетним, возможна только при согласии органов опеки. Такие сделки обычно проводятся через приобретение альтернативной квартиры, где детям выделяют долю, не ущемляющую их права, с рыночной стоимостью и метражом не менее исходной доли. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

«Речь идет о продаже квартир с долей детей через альтернативную сделку. В приобретаемой квартире детям выделяется доля, которая не ущемляет их права. Цена и метраж доли должны соответствовать рыночной стоимости и размерам исходной доли», – пояснил он.

На практике сложности возникают из-за того, что требования органов опеки иногда ограничивают возможности продавца и могут увеличить сроки сделки. Также, по словам Апрелева, важно строго следовать согласованным параметрам, чтобы операция прошла без нарушений прав детей.

«К общерыночным проблемам сделок, в которых участвуют органы опеки, можно отнести отсутствие понятно сформулированных критериев и субъективность таких оценок со стороны представителей органов опеки в отношении критериев прав несовершеннолетних. Что снижает шансы совершения сделки в принципе», – добавил собеседник информагентства.

Для покупателей риск проявляется в увеличении бюджета или сроков подбора альтернативной квартиры и согласования сделки, а также в опасности не выполнить требования органов опеки.

«Выход из ситуации возможен только при одновременной регистрации сделки продажи исходной квартиры и покупки альтернативной, согласованной с органами опеки (связанная сделка)», – подытожил Константин Апрелев.