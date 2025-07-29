Риелтор Апрелев объяснил, как выбить скидку при покупке жилья

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Вопрос покупки жилья довольно серьезный и ответственный шаг. О том, выгоднее ли дожидаться постройки нового жилья или приобрести вторичное, рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По мнению риелтора, покупка первичного или вторичного жилья зависит от того, какие у человека потребности, а также от его финансовых возможностей.

«Если, например, у вас есть квартира, и вы ее хотите поменять, то, с моей точки зрения, ждать вообще ничего не нужно, можно этим заниматься именно сейчас, потому что для этого есть важные условия: отсутствие существенного и быстрого изменения цен, а для сделок альтернативного характера – это самое лучшее время в этом процессе для вас» – говорит он.

Также Апрелев отметил, что если человек продает вторичку и планирует приобретать жилье в новом доме, нужно знать точные сроки сдачи.

«Каждая ситуация зависит от ваших интересов, если вы совершаете такую обменную операцию, то как вы будете жить, если постройки еще нет. Надо учитывать специфику вашей сделки и вашего интереса. От этого зависит почти все. С точки зрения динамики, что сейчас происходит на рынке, то не стоит ничего ждать» – прокомментировал риелтор.

По словам Апрелева, цена публичного предложения сегодня и на первичном, и на вторичном рынках в разных категориях недвижимости может отличаться очень сильно.

«Чтобы получить более адекватную цену, нужно подготовиться к переговорам, оценить ситуацию на рынке, выйти на несколько площадок новостройки, пообщаться со всеми застройщиками, сопоставить все моменты скидок и сроков реализации проекта, его сдачи в эксплуатацию, и на этой основе принимать решения. Надо оценить всех конкурентов по таком объекту, все эти аргументы в переговорном процессе использовать чтобы получить адекватную цену на возможную сделку», – подчеркивает он.

В сегодняшней ситуации получение скидки позволяет добиться лучшего экономического эффекта с точки зрения цены. Осенью же произойдет существенное оживление рынка, и застройщик не будет идти на скидки, говорит эксперт.

«Так, если вы берете с нуля рыночную ипотеку, лучше подождать. А если семейную, то ждать не имеет смысла, просто важно качественно готовиться к приобретению и торгам, анализу рынка» – продолжает Апрелев.