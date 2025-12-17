Риелтор Апрелев: «Мошеннические схемы повысили осторожность покупателей вторички»

На рынке вторичной недвижимости заметно возросла осторожность покупателей из-за мошеннических схем, известных как «эффект Долиной». Как рассказал «Татар-информу» основатель Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев, теперь люди требуют более серьезных гарантий при покупке жилья, особенно у одиноких пожилых продавцов.

«Безусловно, мошеннические схемы повлияли на покупателей: теперь они стали гораздо более осторожными и требуют более серьезной гарантии при сделках, особенно когда речь идет о продаже жилья одинокими пожилыми людьми. Многие даже отказываются от таких покупок, несмотря на экономическую привлекательность сделки», – отметил собеседник информагентства.

При этом, по словам Апрелева, доля таких сделок среди всех предложений невелика – меньше одной десятой процента, поэтому это не оказывает серьезного влияния на рынок вторичной недвижимости и доверие к сделкам в целом остается стабильным.

«Сегодня есть другая проблема: одинокие пожилые люди не могут продать свою недвижимость, даже если есть понятное экономическое решение. Им необходимо заранее выписаться из квартиры, пройти медицинские обследования и предоставить информацию о планах распоряжения средствами. Такие сделки сейчас проходят практически как следственные процедуры», – пояснил Апрелев.