Риелтор Апрелев о мошеннических сделках с жильем: «Этот девятый вал мы сможем остановить»

Верховный Суд РФ готовит специальный обзор судебной практики по пересмотру сделок с недвижимостью. Документ может стать ответом на острый общественный запрос и задать новые ориентиры для судов, особенно в вопросах защиты прав добросовестных покупателей. Как отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» основатель Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев, подготовка такого документа – крайне важный шаг.

«Продолжение работы Верховного суда в этом направлении, безусловно, ожидаемый процесс, ведь только лишь одно решение не способно изменить того снежного кома, который катится с горы. В нашей судебной системе, к сожалению, недостаточно просто решения по одному делу, хотя оно очень резонансное и важное. Я считаю, что анализ судебной практики и проведение пленума Верховного Суда по защите прав добросовестного приобретателя – это крайне важная работа, которая позволит систематизировать подходы и защитить покупателей», – отметил собеседник информагентства.

Эксперт также подчеркнул недостатки существующей системы. По его словам, на вторичном рынке акт приема-передачи не обладает той же правовой значимостью, что и на первичном. Вопрос взаиморасчетов и передачи помещения должен получить более значимое юридическое закрепление.

Кроме того, он отметил важность выработки стандартов оценки должной осмотрительности со стороны покупателя. По его мнению, без четкой процедуры и формирования доказательной базы каждый может заявить о мошенничестве и вернуть деньги без оснований, поэтому судебная практика должна это регулировать.

«Та негативная судебная практика, которая сформировалась, к сожалению, в 2025 году, я ее воспринимаю, скажем так, как пятую волну утраты добросовестности приобретателям в нашем современном законодательстве и судебной практике. Но я думаю, что этот девятый вал безусловно мы сможем остановить», – подытожил Апрелев.

По его словам, подготовка обзора Верховного Суда и последующие пленумы по вопросам вовлечения продавцов в мошеннические схемы станут ключевым инструментом в защите добросовестных приобретателей и должны быть проведены уже в этом году.