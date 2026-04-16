16 апреля 2026 13:16

Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт по инициативе игрока

Фото: hc-avto.ru

Нападающий Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт по инициативе хоккеиста. При этом права на 32-летнего американца остались за клубом, сообщает официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2025/2026 Буше провел за «Автомобилист» 43 матча и набрал 42 (17+25) очка. Всего в его активе 380 игр в лиге и 350 (187+163) баллов. Ранее форвард выступал за «Авангард» (с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году), «Локомотив», а также клубы НХЛ.

В нынешнем сезоне «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в первом раунде плей-офф (2-4).

В топе
Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

15 апреля 2026
Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

15 апреля 2026
