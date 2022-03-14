Ricoh приостанавливает экспорт своих товаров в Россию

Японская компания Ricoh, производящая фотоаппараты, видеокамеры, копировальную и лазерную технику, приостанавливает экспорт своих товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении производителя сказано, что будет учреждена кризисная команда, которая будет заниматься безопасной среды для сотрудников компании и их семей в районах около Украины. Также будет организована помощь людям, испытавшим влияние нынешнего кризиса.

24 февраля российский Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начала ужесточать санкции. Также многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ.