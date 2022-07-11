РИА Рейтинг: В РТ средний размер ипотечного кредита в 2022 году составляет 3 млн

РИА Новости опубликовало свое исследование развития ипотеки за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Согласно их данным, средний размер ипотечного кредита в Татарстане составил 3,04 млн рублей.

По оценкам РИА Новости, в республике за последние 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022 года) на тысячу человек экономически активного населения было выдано 29,8 кредита на покупку жилья, этот показатель значительно выше среднероссийского (21,7).

Однако динамика общего спада активности ипотечного кредитования с января по май год к году, которая наблюдается во всей стране, имеет место и в РТ. Немаловажную роль здесь сыграло увеличение кредитных ставок.