РИА Новости: В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В России не осталось семей, которым не хватает средств на покупку еды, утверждает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В издании заявили, что такая ситуация зарегистрирована впервые как минимум с 2004 года — более ранние данные не публиковались. 20 лет назад доля таких граждан составляла 4,4%, а в 2022 году — 0,1%.

В то же время в стране рекордно повысилось число домохозяйств, в которых достаточно средств на удовлетворение всех своих потребностей, — с 2,7% в 2022 году до 3,4%. Выше показатели регистрировались только в 2019 году — 3,5%.

На 2% стало больше тех, кто обладает достаточными средствами для покупки еды, товаров длительного пользования, однако не может позволить себе приобрести автомобиль, квартиру либо дачу. Так в 2023 году ответили 36,6% россиян.

Снизилась доля граждан, у которых не хватает денег на приобретение товаров длительного пользования. В прошлом году их было 48,7%, годом ранее — 49,7%. Тех, у кого достаточно средств на еду, однако возникают трудности с покупками одежды, оплатой ЖКХ, оказалось 11,2%, годом ранее — 12,9%.

Еще 0,1% граждан не смогли описать свое финансовое положение.