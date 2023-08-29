РИА Новости: В правила перевозки добавили список документов для покупки ж/д билета

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Для пассажиров российских поездов уточнили перечень документов, по которым можно приобрести билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2022 году российский Минтранс утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге, которые должны заработать со следующего месяца.

«Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность», — говорится в правилах.

К документам, удостоверяющим личность, относятся, согласно новым правилам, паспорт гражданина России, дипломатический и служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина, свидетельство о рождении (до 14 лет), временное удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ или моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы и пр. Отмечается, что в прежних правилах подобного подробного списка не было.