РИА Новости узнало о применении на Украине разведкомплексов «Пенициллин»

Российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «информированный источник».

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине», — рассказал собеседник агентства.

При этом, по оценке источника, эти «комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО».