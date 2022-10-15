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Технологии
15 октября 2022  13:35

РИА Новости узнало о применении на Украине разведкомплексов «Пенициллин»

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Российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «информированный источник».

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине», — рассказал собеседник агентства.

При этом, по оценке источника, эти «комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО».

«Пенициллин» был разработан предприятием НИИ «Вектор», входящим в холдинг «Росэлектроника». Его испытания завершились в ноябре 2018 года, первые системы были поставлены в войска в декабре 2020-го. 

Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает координаты местоположения цели. По данным разработчиков, он эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси автомобиля «КАМАЗ», разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте. 

Отличие «Пенициллина» от применяемых украинскими войсками американских контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36 в том, что он не использует радиоволны и поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами, замечало в 2018 году издание The National Interest.
#спецоперация на Украине
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