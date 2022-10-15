РИА Новости узнало о применении на Украине разведкомплексов «Пенициллин»
Российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «информированный источник».
«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 „Пенициллин“ прошли апробацию в боевых условиях на Украине», — рассказал собеседник агентства.
При этом, по оценке источника, эти «комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО».
Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает координаты местоположения цели. По данным разработчиков, он эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси автомобиля «КАМАЗ», разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.
Отличие «Пенициллина» от применяемых украинскими войсками американских контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36 в том, что он не использует радиоволны и поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами, замечало в 2018 году издание The National Interest.