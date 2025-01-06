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РИА Новости: Турция готова принять новые переговоры по Украине
Турция готова стать местом проведения переговоров по Украине. Форматы и параметры диалога должны согласовать сами участники, заявил РИА Новости источник в МИД страны.
По его словам, Анкара не предоставляла никакого конкретного плана развития ситуации. Однако турецкая сторона с самого начала конфликта выражала приверженность к дипломатическому разрешению ситуации.
«В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон, — подчеркнул источник. — По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру».
Он заявил, что в настоящее время, когда конфликт длится уже более трех лет, важно уделить больше внимания дипломатическим методам. И Турция готова активно принимать участие в работе, направленной на достижение мира. В том числе став площадкой для новых переговоров.
«Однако помимо этого Турция не представила сторонам никакого конкретного плана», — заключил собеседник издания.
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