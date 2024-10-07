РИА Новости: Сразу восемь генералов различных ведомств в РФ освободили от должностей

Восемь генералов из различных ведомств, включая МЧС, Следственный комитет и ФСИН, были освобождены от занимаемых должностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

От должностей освобождены восемь генералов, в том числе руководитель Следственного комитета по Ставропольскому краю, генерал-майор юстиции Игорь Иванов, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС, генерал-майор Александр Молчанов, начальник управления МЧС в Подмосковье Сергей Полетыкин.

Также свою должность потеряли Вячеслав Сухоруков, возглавлявший главк СК по Бурятии, и Сергей Филиппов, руководивший управлением МЧС по Ростовской области.