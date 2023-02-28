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РИА Новости: Спецназ РФ начал использовать при штурмах автономные дроны-камикадзе
Российский спецназ применил в ходе специальной военной операции на Украине новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«<…> при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, командир подразделения может «указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками», а дрон способен добраться до нее «в полностью автоматическом режиме».
Утверждается, что сначала с помощью нашлемных камер спецназовцев и камер разведывательных беспилотников собирается информация. На основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На ней как в автоматическом, так и в ручном режиме отмечаются позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели для ее поражения осколочно-фугасным зарядом.
Комплекс позволяет применять дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности. «Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий», — уточнил собеседник издания.
Каких-либо фотографий или видеоматериалов применения новых беспилотников агентство не приводит.
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