Российский спецназ применил в ходе специальной военной операции на Украине новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, способными полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«<…> при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, командир подразделения может «указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления беспилотниками», а дрон способен добраться до нее «в полностью автоматическом режиме».

Утверждается, что сначала с помощью нашлемных камер спецназовцев и камер разведывательных беспилотников собирается информация. На основе собранных данных нейросеть создает упрощенную модель местности. На ней как в автоматическом, так и в ручном режиме отмечаются позиции и огневые точки противника. Затем по команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели для ее поражения осколочно-фугасным зарядом.

Комплекс позволяет применять дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности. «Российский спецназ получил несколько таких комплексов для апробации в ходе боевых действий», — уточнил собеседник издания.

Каких-либо фотографий или видеоматериалов применения новых беспилотников агентство не приводит.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские официальные источники.