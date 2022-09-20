СМИ: Союзные силы поразили десятки целей на Украине из винтовки «Сумрак»

Снайперы ДНР, ЛНР и России уничтожили на Украине десятки целей из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак», передает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика Lobaev Arms.

«На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность», — отметили в компании.

Уточняется, что снайперские подразделения используют одновременно несколько различных моделей винтовок, созданных Lobaev Arms. Тактика применения этих винтовок в паре основана на передовом зарубежном опыте, но с учетом специфики военной спецоперации.

Создатели подчеркнули, что винтовка SVLK-14S «Сумрак» была разработана под патроны большой мощности, что позволяет ей высокоточно поражать цели на расстояниях более 3 тыс. метров.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом России Владимиром Путиным.