РИА Новости: Рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире

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В конце лета российский рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты.

По мнению аналитиков агентства, курс американской валюты по отношению к российской должен составлять около 26,7 рубля за доллар. К такому выводу они пришли, составив рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора, состоящего из бургера, картошки фри и стакана колы.

По паритету покупательной способности (ППС) курс доллара по отношению к рублю в 3,4 раза ниже текущего. Год назад он был втрое ниже — 32,07 рубля за один доллар по ППС.

Рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за таких факторов, как «торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры», объяснил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Так же, как рубль, недооценена и индонезийская рупия (в 3,4 раза). Чуть меньше (3,1 раза) разница между текущим курсом и курсом по ППС у филиппинского песо.

При этом текущее значение курса соответствует рассчитанному по паритету у уругвайского песо, канадского доллара и евро (согласно данным по ситуации в Германии, Франции и Италии).

Вместе с тем самыми переоцененными валютами среди крупнейших экономик мира специалисты назвали израильский шекель, датскую и норвежскую кроны.