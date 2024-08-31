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РИА Новости: Рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире
В конце лета российский рубль вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты.
По мнению аналитиков агентства, курс американской валюты по отношению к российской должен составлять около 26,7 рубля за доллар. К такому выводу они пришли, составив рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора, состоящего из бургера, картошки фри и стакана колы.
По паритету покупательной способности (ППС) курс доллара по отношению к рублю в 3,4 раза ниже текущего. Год назад он был втрое ниже — 32,07 рубля за один доллар по ППС.
Рубль стоит меньше курса, рассчитанного по паритету покупательной способности, из-за таких факторов, как «торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры», объяснил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Так же, как рубль, недооценена и индонезийская рупия (в 3,4 раза). Чуть меньше (3,1 раза) разница между текущим курсом и курсом по ППС у филиппинского песо.
При этом текущее значение курса соответствует рассчитанному по паритету у уругвайского песо, канадского доллара и евро (согласно данным по ситуации в Германии, Франции и Италии).
Вместе с тем самыми переоцененными валютами среди крупнейших экономик мира специалисты назвали израильский шекель, датскую и норвежскую кроны.
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