РИА Новости: Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки»

Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики среди стран «Большой двадцатки». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

Экономика РФ в минувшем году выросла на 3,6%, скомпенсировав произошедший на фоне начала специальной военной операции и введения санкций странами Запада спад на 1,2% за 2022 год.

Лидером среди стран G20 стала Индия, темпы роста ВВП которой ускорились с 7,2% до 7,3%. Экономика Китая выросла на 5,2% по сравнению с 3% годом ранее. ВВП Индонезии увеличился на 5,1% против 5,2% в 2022-м. Снижение темпов (с 5,5% годом ранее до 4,5%) продемонстрировала и Турция.

Вместе с тем увеличение темпов роста экономики в 2023-м показали Соединенные Штаты (до 2,5% с 1,9% годом ранее) и Япония (до 1,9% с 1% в предшествующем году).

Спад экономики зафиксирован в таких странах, как Аргентина (на 1,6% по сравнению с ростом на 5% в 2022-м), Саудовская Аравия (на 0,8% по сравнению с увеличением на 7,5%) и Германия (на 0,3% по сравнению с ростом на 1,8%).

В остальных странах «Двадцатки» рост ВВП замедлился, причем иногда существенно: в Великобритании — с 4,3% до 0,1%, в Италии — с 3,7% — до 0,1%, во Франции — с 2,5% до 0,9%, в Канаде — с 3,4% до 1,1%. Европейский Союз в целом продемонстрировал снижение темпов роста с 3,4% до 0,4%.

ВВП Мексики увеличился на 3,2% по сравнению с 3,9% годом ранее, Бразилии — на 2,9% по сравнению с 3%, Австралии — на 2,7% по сравнению с 3,7%, Южной Кореи — на 1,4% по сравнению с 2,6%, а Южноафриканской Республики — на 0,6% по сравнению с 1,9%.