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РИА Новости: Россия оставит позади экономики G7 по темпам роста ВВП в 2024 году
По итогам 2024 года Россия обгонит страны «большой семерки» по темпам роста ВВП. Об этом, проанализировав прогнозы финансовых регуляторов и органов, занятых в бюджетном процессе, сообщает РИА Новости.
Так, отметили в агентстве, в этом году российская экономика вырастет на 3,8%. Это в четыре раза превышает средние темпы роста стран G7.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил со ссылкой на прогноз Правительства, что темпы роста экономики РФ повысились с 2,8% до 3,9%. По данным Центробанка же, показатель составит от 3,5 до 4%. Таким образом, средние ожидаемые цифры – 3,8%.
При этом средние показатели для экономик «большой семерки» за этот период составляют 1%. Наибольший рост должен быть отмечен в США — 2,1%, затем следуют Великобритания, Канада и Франция — 1%, Италия — 0,8%.
Наименьший рост ожидается в ФРГ — 0,3%.
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