Бойцы Южной группировки войск взяли в Донбассе взяли в плен две группы противника. Об этом РИА Новости рассказал боец, участвовавший в операции.

«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — сообщил собеседник.

Он уточнил, что украинские военные были захвачены под Белогоровкой.

В начале мая помощник главы Чеченской республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промышленную зону мелового производства в Белогоровке на кременском направлении. Российские силы отодвинули ВСУ на 1,5 км, Алаудинов отмечал, что на данном направлении Киев несет большие потери.