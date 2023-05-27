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РИА Новости: Российские военные в Донбассе взяли в плен две группы противника
Бойцы Южной группировки войск взяли в Донбассе взяли в плен две группы противника. Об этом РИА Новости рассказал боец, участвовавший в операции.
«Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ», — сообщил собеседник.
Он уточнил, что украинские военные были захвачены под Белогоровкой.
В начале мая помощник главы Чеченской республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промышленную зону мелового производства в Белогоровке на кременском направлении. Российские силы отодвинули ВСУ на 1,5 км, Алаудинов отмечал, что на данном направлении Киев несет большие потери.
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