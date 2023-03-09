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Политика 9 марта 2023 06:20

РИА Новости: Российские военные начали закрепляться в Красногоровке

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ВС России начали занимать окраины Красногоровки. Из этого населенного пункта, который находится к северу от Авдеевки, часто обстреливается Донецк, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным «Саймон».

«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — уточнил он.

#спецоперация
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