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РИА Новости: Российские военные начали закрепляться в Красногоровке
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ВС России начали занимать окраины Красногоровки. Из этого населенного пункта, который находится к северу от Авдеевки, часто обстреливается Донецк, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным «Саймон».
«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — уточнил он.
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