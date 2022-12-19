РИА Новости: российские танкисты сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа (ЗВО) сорвал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, передает РИА Новости со ссылкой на военкора, который наблюдал за действиями танкистов.

«Противник пытался сосредоточиться, скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление, задача была не допустить его сосредоточения», – рассказал командир танкового подразделения с позывным «Викинг».

По словам военного, пехота, находясь непосредственно в соприкосновении, требует огонь артиллерии и танков. «Следовательно, выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем», – добавил «Викинг».

В Минобороны РФ накануне сообщили, что ВСУ предпринимали попытки контратак, которые сорвали российские военные – в частности, они пытались вернуть утраченные позиции в ДНР, однако, понесли потери. Также контратаки российские военные отразили на Краснолиманском направлении.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.