РИА Новости: Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении

Российские десантники ликвидировали батальон ВСУ, укомплектованный македонскими и словенскими танками. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого появилось видео досмотра техники сразу после боя.

В результате успешной обороны на криворожском направлении был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с танками Т-72, которые поставили страны НАТО по программе помощи. На кадрах можно увидеть МТЛБ и БРДМ противника.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.