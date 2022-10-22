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Политика
22 октября 2022  09:37

РИА Новости: Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении

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Российские десантники ликвидировали батальон ВСУ, укомплектованный македонскими и словенскими танками. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого появилось видео досмотра техники сразу после боя. 

В результате успешной обороны на криворожском направлении был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с танками Т-72, которые поставили страны НАТО по программе помощи. На кадрах можно увидеть МТЛБ и БРДМ противника.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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